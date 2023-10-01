حاكمة نيويورك: الأمطار التي هطلت على المدينة ستمثل "الوضع الطبيعي الجديد"

قالت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوكول، السبت، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة هي تبعات لتغير المناخ ومن المرجح أن تمثل "الوضع الطبيعي الجديد".

وأردفت في كلمة "بالطبع نعلم أن هذا ناجم عن تغير المناخ. هذا للأسف ما يجب أن نتوقع أن يكون الوضع الطبيعي الجديد".

واجتاحت مدينة نيويورك، الجمعة، فيضانات عارمة نتجت عن أمطار غزيرة، ما أدى لحالة من الإرباك وتعطل حركة السير. وانتشرت صور ومقاطع عديدة تظهر غرق شوارع نيويورك بمياه الأمطار، فيما حاول أصحاب المركبات السيطرة عليها والعبور وسط المياه.

وتجاوز منسوب مياه الأمطار 20 سنتيمترا على بعض أجزاء المدينة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة.

وحذرت هوكول من حدوث فيضانات "مهددة للحياة" وأعلنت حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونغ أيلاند وهدسون فالي. وأثنت على استجابة السلطات. وقالت إنه لم ترد تقارير بوقوع وفيات على الرغم من غزارة الأمطار.

وطلب المسؤولون من بعض سكان نيويورك تجنب الخروج إلا في حالة الفرار من منطقة غمرتها الفيضانات.

وقالت هوكول إن حالة الطوارئ، التي تسمح بتخصيص الموارد بشكل أسرع للتعامل مع الأزمات، ستظل سارية خلال الأيام الستة المقبلة.