ألمانيا تقدم عرضاً للنيجر من أجل استئناف التعاون
قدمت ألمانيا الثلاثاء، عرضا من أجل استئناف مشاريع التعاون مع النيجر التي تعيش عزلة إقليمية ودولية في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو / تموز المنصرم.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي يزور النيجر كأول مسؤول ألماني يصل نيامي منذ الانقلاب: "قلت نيابة عن بلادي إننا مهتمون باستئناف مشروعات التعاون".
ويشير بيستوريوس بحديثه إلى محادثات جرت مع نظيره النيجري الجنرال ساليفو مودي في نيامي بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأضاف أن العرض يتعلق أساسا بمشروع بناء مستشفى عسكري وهو مشروع تم تعليق تنفيذه في وقت سابق بسبب الانقلاب الذي قاده قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني ضد بازوم.
وقال بيستوريوس وهو يتحدث عن المحادثات التي أجراها في نيامي: "لقد كانت محادثة مفتوحة" مشيرا إلى أنه "كما أننا لم نوقف كل شيء حتى بعد الاستيلاء على السلطة، فقد تركنا مستشارنا العسكري هنا، وتركنا القوات الخاصة في النيجر. وتركنا الجنود النيجريين الذين يجري تدريبهم لدينا. لم نقطع كل الجسور وهو أمر جيد وصائب".
وأعرب الوزير الألماني عن اعتقاده بأهمية استمرار ألمانيا وشركاء آخرين في لعب دور في المنطقة.
وزار بيستوريوس قاعدة النقل الجوي التابعة للجيش الألماني والواقعة على أطراف العاصمة النيجرية نيامي ولا يزال يتواجد بها أكثر من 100 جندي ألماني.
ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل هذه القاعدة العسكرية.