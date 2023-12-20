ألمانيا تقدم عرضاً للنيجر من أجل استئناف التعاون

قدمت ألمانيا الثلاثاء، عرضا من أجل استئناف مشاريع التعاون مع النيجر التي تعيش عزلة إقليمية ودولية في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو / تموز المنصرم.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي يزور النيجر كأول مسؤول ألماني يصل نيامي منذ الانقلاب: "قلت نيابة عن بلادي إننا مهتمون باستئناف مشروعات التعاون".

ويشير بيستوريوس بحديثه إلى محادثات جرت مع نظيره النيجري الجنرال ساليفو مودي في نيامي بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف أن العرض يتعلق أساسا بمشروع بناء مستشفى عسكري وهو مشروع تم تعليق تنفيذه في وقت سابق بسبب الانقلاب الذي قاده قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني ضد بازوم.