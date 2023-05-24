البيت الأبيض: بايدن يستقبل مطلع الشهر المقبل رئيسة وزراء الدنمارك

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ الرئيس جو بايدن سيستقبل، في الخامس من حزيران/يونيو المقبل، رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدركسن، التي تُعد بلادها إحدى الدول التي قد تزوّد أوكرانيا بطائرات حربية مقاتلة.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارين جان-بيار في بيان، إنّ بايدن وفريدركسن سيناقشان التعاون الثنائي "لتعزيز الأمن عبر الأطلسي والازدهار الاقتصادي"، وأضافت أنّ النقاش سيتناول أيضًا "الدعم الراسخ" لأوكرانيا من جانب الولايات المتّحدة والدنمارك.

والدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، هي واحدة من الدول المنضوية في إطار تحالف دولي، تمّ تشكيله مؤخرًا بدعم من الولايات المتّحدة بهدف تزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة، بما في ذلك طائرات إف-16 أمريكية الصنع.

والدولة الإسكندنافية بصدد تحديث أسطولها من مقاتلات إف-16 بأخرى من طراز إف-35، وقد سبق لها أن التزمت بتدريب طيارين أوكرانيين.

وفي بيانها، لفتت المتحدّثة باسم البيت الأبيض إلى أنّ بايدن وفريدريكسن، سيتطرّقان في محادثاتهما أيضًا إلى موضوعي أمن الطاقة، والتغيّر المناخي.