فيديو.. سلاح روسي "خارق" قد يقلب موازين الحرب في أوكرانيا

وستكون "دريل" قادرة على الطيران بشكل مستقل بعد إطلاقها حتى الوصول إلى الهدف وإفراغ حمولتها من الذخيرة فوقه. وفي حال حدث أي خطأ بالوصول إلى الهدف ستكون الذخائر الصغيرة قادرة على تدمير نفسها ذاتيًا بعد فترة زمنية معينة، وهذا سيبعد الخطر عن المدنيين بعد انتهاء المعارك، بحسب الشركة المصنعة.

ويضيف صانعو القنبلة أنه يمكن إطلاقها من الطائرات المقاتلة من مسافة تتراوح من 30 إلى 50 كيلومترًا من الهدف، وأن ذخائرها الـ 15 يمكن توجيهها عن بعد، مؤكدين أن هذه الذخائر لن تسقط بأي مكان عن طريق الخطأ حيث تم تجهيزها بنظام تحديد هوية "الصديق أو العدو".

ويبلع طول "دريل" الجديدة 310 سنتيمترات، وقطرها 45 سنتيمترًا، فيما يصل وزنها إلى حوالي 540 كيلوغرامًا في حال كانت مذخرة بالكامل.

ويكاد يكون من المستحيل أن تكشف شاشات الرادارات هذه القنبلة لامتلاكها نظام تخفٍّ متطورًا جدًا.

وكانت قد نُشرت أول معلومات عن القنبلة الروسية الجديدة في العام 2016، حيث وصفتها المواقع والمراكز المختصة بالسلاح الروسي بأنها "السلاح الخارق الجديد".