تقرير: أوكرانيا تفقد تفوقها أمام روسيا في "حرب المُسيّرات"

كشف الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا عن تفاوت تكنولوجي صارخ في مجال حرب الطائرات دون طيار، فبينما تصدَّرت أوكرانيا عناوين الأخبار في بداية الحرب بسبب براعتها في قتال القوات الروسية، يؤكد خبراء، حاليًا، أن البلاد تتخلف عن خصمها في هذا الجانب الحاسم من الحرب الحديثة.

وأعرب الخبراء، بحسب تقرير نشرته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، عن مخاوفهم بشأن قدرات الطائرات دون طيار في أوكرانيا، مشيرين إلى وجود نقص لديها في طياري المسيَّرات، ومعداتها المتطورة.

وأكدت ميليسا هارينج، الزميلة البارزة في المجلس الأطلسي، التي عادت، مؤخرًا، من الخطوط الأمامية في أوكرانيا، أن الواقع مرير بالنسبة للمدنيين والجنود الأوكرانيين، بعدما اطلعت على مخزون أوكرانيا من المسيرات، مبينة أن جودتها رديئة.