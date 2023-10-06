مع اقتراب الإعصار "كوينو".. طوارئ واستنفار في الصين وتايوان‎

أعلن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن الإعصار "كوينو" سيتسبب في هطول أمطار غزيرة على سواحل إقليم قوانغدونغ وإقليم فوجيان، خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

جاء ذلك في الوقت الذي يتوقع أن تتعرض فيه مناطق جنوب الصين لعواصف ممطرة ورياح عاتية بمرور الإعصار قبالة سواحل إقليم قوانغدونغ، بعد أن أثر بتايوان.

وأشار المركز إلى أن كميات الأمطار المتوقعة في قوانغدونغ قد تصل إلى أكثر من 300 مليمتر، وأصدر تحذيرات باللون الأصفر بسبب شدة الرياح، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام تحذير الأعاصير المتعدد الألوان.

وفاة و400 إصابة حتى الآن

وسجل الإعصار "كوينو" حتى الآن وفاة شخص وإصابة نحو 400 شخص في تايوان، وألحق أضرارًا جسيمة بجزيرة أوركيد النائية، حيث يقطن حوالي خمسة آلاف شخص، وتقع قرب الساحل الشرقي لتايوان.

وعلى الرغم من عدم تسجيل إصابات في الجزيرة، إلا أن أكثر من 70 قاربًا قلبتها العاصفة أو غرقت في الميناء، وتضررت مدرستان بشكل كبير، وانقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بسبب الإعصار.

أرسلت الحكومة والقوات الجوية في تايوان طائرات هليكوبتر تحمل مهندسين لإصلاح الشبكة الكهربائية والاتصالات، اليوم الجمعة، على الرغم من أن القوارب الأولى المحملة بالإمدادات لن تصل إلى أوركيد إلا في الصباح الباكر، يوم السبت.