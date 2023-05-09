زيلينسكي يطلب من الأوروبيين تسريع تسليم "مليون قذيفة"

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لايين: "ناقشنا المسألة الرئيسية وهي تسريع إمداد وتسليم هذه الذخائر. نحن بحاجة إليها في ساحة المعركة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وحضّ زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا.

وقال "حان الوقت لإزالة هذا الغموض السياسي المصطنع في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حان الوقت لاتخاذ قرار إيجابي بشأن بدء مفاوضات الانضمام".