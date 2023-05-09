زيلينسكي يطلب من الأوروبيين تسريع تسليم "مليون قذيفة"
استثمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بطلب تسريع عملية تسليم "مليون قذيفة" مدفعية قررت الدول الأوروبية الداعمة لكييف تسليمها لأوكرانيا قبيل هجومها المضاد المرتقب.
واستقبل الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت تستعدّ أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد لاستعادة مناطق احتلتها روسيا.
وشكر زيلينسكي أورسولا فون دير لاين على القرار الأوروبي بتسليم "مليون قذيفة" مدفعية لكييف.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لايين: "ناقشنا المسألة الرئيسية وهي تسريع إمداد وتسليم هذه الذخائر. نحن بحاجة إليها في ساحة المعركة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وحضّ زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا.
وقال "حان الوقت لإزالة هذا الغموض السياسي المصطنع في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حان الوقت لاتخاذ قرار إيجابي بشأن بدء مفاوضات الانضمام".