بايدن: ترامب يشكل "خطرا" على الديمقراطية الأمريكية

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكّل "خطرا" على الديمقراطية الأمريكية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

وكان ترامب انتخب رئيسا للولايات المتحدة في العام 2016، وسعى إلى ولاية ثانية في 2020 لكنه خسر أمام بايدن، في انتخابات اعتبر أنها شهدت تزويرا وتلاعبا.

وأعلن الرئيس الجمهوري السابق أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية.

وقال بايدن ردا على سؤال بشأن ترامب (76 عاما): "أعرفه جيدا وأعرف الخطر الذي يمثّله على ديموقراطيتنا".

وتابع خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي يقوم بزيارة دولة إلى واشنطن: "سبق لنا أن اختبرنا ذلك".

وشدد بايدن، وهو الأكبر الذي يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، على أنّ سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.

وتابع: "ما سيجري في العامين أو الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل".