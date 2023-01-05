3 ملفات أساسية تخيِّم على أول اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الإسرائيلي والأمريكي

ترك أول اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، مساء أمس الأربعاء، انطباعات بشأن السياسة التي سيتبعها الوزير الجديد، والملفات التي تقف على رأس أولويات المؤسسة التي يرأسها.

واحتل الملف الإيراني مركز الصدارة خلال الاتصال الهاتفي بين غالانت وأوستن، على الرغم من أن الخطوط العريضة للتعاطي مع هذا الملف إسرائيليًا لم تشهد تغييرًا ملحوظًا.