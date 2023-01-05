3 ملفات أساسية تخيِّم على أول اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الإسرائيلي والأمريكي

3 ملفات أساسية تخيِّم على أول اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الإسرائيلي والأمريكي
ترك أول اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، مساء أمس الأربعاء، انطباعات بشأن السياسة التي سيتبعها الوزير الجديد، والملفات التي تقف على رأس أولويات المؤسسة التي يرأسها.
واحتل الملف الإيراني مركز الصدارة خلال الاتصال الهاتفي بين غالانت وأوستن، على الرغم من أن الخطوط العريضة للتعاطي مع هذا الملف إسرائيليًا لم تشهد تغييرًا ملحوظًا.
وركز الوزير الإسرائيلي على "التهديد الإيراني متعدد الأوجه"، وسلط الضوء على طموحات إيران النووية و"عدوانها الإقليمي"، وانتشار الأسلحة الإيرانية المتطورة والدقيقة، حسبما أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، صباح الخميس.
وعلى الرغم من الاستعدادات والمناورات والتعاون الإسرائيلي-الأمريكي المشترك بشأن هذا الملف، إلا أن غالانت عاد وطالب نظيره الأمريكي "بحشد المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الإيراني"، وذلك في عودة للسياسة التي انتهجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الماضي.
خطر متعدد الأوجه
صحيفة "إسرائيل اليوم" وغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أوضحت أن "وزير الدفاع غالانت عمد خلال اتصاله مع أوستن إلى تقييم الأوضاع الخاصة بأبرز التحديات الاستراتيجية التي تهدد أمن إسرائيل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
ونوهت إلى أن "تركيزه كان مُنصبًا على التهديد الإيراني متعدد الأوجه، أي سواء أكان التهديد النووي، أم تلك التهديدات التي نجمت عن تمدد النفوذ الإيراني وتسليح أذرعها في المنطقة بأسلحة هجومية".
تجدر الإشارة إلى أن ملف التعاون بين إيران وروسيا انضم أخيرًا إلى "سلة المخاطر التي تشكلها إيران"، حسبما يقول مراقبون في إسرائيل، ولا سيما مع ظهور فعالية المُسيرات الإيرانية في الحرب الروسية الأوكرانية.
ولم توضح الصحيفة وغيرها إذا ما كان الوزيران قد تطرقا لهذا الخطر المُستحدَث، إلا أن مراقبين إسرائيليين طالما أعربوا عن مخاوف تل أبيب من اكتساب إيران خبرات متراكمة في مجال المُسيرات.
وتوفر الساحة الأوكرانية فرصة لطهران لاستخلاص الدروس التقنية والميدانية جراء استخدام القوات الروسية لهذه المُسيرات.
وفي عودة لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد اقتبست عن غالات قوله خلال الاتصال إنه "يتعين وجود تعاون دولي حاسم لمنع إيران من حيازة سلاح نووي"، وقال: "إن إيران النووية لا تهدد إسرائيل فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره".
علاقات فريدة
مصادر أخرى، منها القناة الإسرائيلية السابعة، ذكرت أن غالانت أكد أمام نظيره الأمريكي أن إسرائيل "مُلزمة ببذل كل ما في وسعها من أجل منع إيران من امتلاك السلاح النووي، الذي يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل والعالم بأسره".
وبعيدًا عن الملف الإيراني، شهد الاتصال تركيزًا على ملف العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية "الفريدة التي لا تتزعزع"، وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن تلك العلاقات "تقوم على قيم ومصالح مشتركة وتعاون لا مثيل له في جميع المجالات".
وأعرب غالانت عن التزام بلاده بتوسيع التعاون بين المؤسسات الدفاعية للبلدين، ولا سيما في المجالات الاستراتيجية والعسكرية والصناعية.
الاتفاقيات الإبراهيمية
واحتل ملف الاتفاقيات الإبراهيمية جانبًا مهمًا من الاتصال، حسبما أشارت صحيفة "إسرائيل اليوم"، ليعد بذلك الملف الثالث الذي تطرق إليه وزير الدفاع الإسرائيلي، ما يوحي بأنه يحتل مكانة متقدمة في السياسات التي حددتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، في ظل حكومة نتنياهو السادسة.
تحدث الوزيران عن الاتفاقيات الإبراهيمية من زاوية إسهامها في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط
وتقول الصحيفة إن غالانت "شدد على أهمية توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل دولا أخرى"، كما تطرق لموضوع تعميق التعاون الاستراتيجي والعسكري بين إسرائيل والشركاء الإقليميين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
أما القناة الإسرائيلية السابعة فقد لفتت إلى أن الاثنين تحدثا عن الاتفاقيات الإبراهيمية من زاوية إسهامها في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط، واتفقا على العمل المشترك من أجل تعميق العلاقات مع دول أخرى بالمنطقة.
وختمت القناة بأن الاثنين اتفقا أيضًا على عقد اجتماع عمل في الفترة القريبة القادمة، وأن غالانت "ثمَّن الالتزام الأمريكي بحفظ أمن إسرائيل واستمرار تفوقها العسكري".