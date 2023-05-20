تجدد المظاهرات الأسبوعية ضد الحكومة الإسرائيلية‎‎

وشارك الآلاف بالمظاهرة الرئيسية في تل أبيب، وتظاهر المئات في حيفا والقدس، إضافة إلى العديد من الوقفات على مفارق الطرق في مواقع مختلفة، كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية بعض الطرق الرئيسية، لتأمين المظاهرات.