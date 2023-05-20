تجدد المظاهرات الأسبوعية ضد الحكومة الإسرائيلية
خرج الآلاف من الإسرائيلين إلى الشوارع اليوم السبت، للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في عدة مدن رئيسية في إسرائيل.
وشارك الآلاف بالمظاهرة الرئيسية في تل أبيب، وتظاهر المئات في حيفا والقدس، إضافة إلى العديد من الوقفات على مفارق الطرق في مواقع مختلفة، كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية بعض الطرق الرئيسية، لتأمين المظاهرات.
وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن تنفيذ خطة التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة طرحها على الكنيست.
ودعت المعارضة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة جموع الإسرائيلين للعودة إلى المظاهرات الأسبوعية والوقفات الإحتجاجية، بعد أن علقت التظاهر بسبب العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.
وتشهد إسرائيل منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها طرح خطة التعديلات القضائية، جدلا واسعا بين أحزاب الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة، كما جرت مشاورات واجتماعات عدة بين الطرفين، برعاية رئاسة الدولة من أجل التوصل إلى حل توافقي حول خطة التعديلات القضائية.