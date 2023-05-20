تجدد المظاهرات الأسبوعية ضد الحكومة الإسرائيلية‎‎

تجدد المظاهرات الأسبوعية ضد الحكومة الإسرائيلية‎‎

إرم نيوز

خرج الآلاف من الإسرائيلين إلى الشوارع اليوم السبت، للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في عدة مدن رئيسية في إسرائيل.

تتبنى المعارضة الإسرائيلية تنظيم مظاهرات أسبوعية للضغط على الحكومة للتخلي عن خطة التعديلات القضائية 

وشارك الآلاف بالمظاهرة الرئيسية في تل أبيب، وتظاهر المئات في حيفا والقدس، إضافة إلى العديد من الوقفات على مفارق الطرق في مواقع مختلفة، كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية بعض الطرق الرئيسية، لتأمين المظاهرات.

وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن تنفيذ خطة التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة طرحها على الكنيست.

ودعت المعارضة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة جموع الإسرائيلين للعودة إلى المظاهرات الأسبوعية والوقفات الإحتجاجية، بعد أن علقت التظاهر بسبب العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

تجدد المظاهرات الأسبوعية ضد الحكومة الإسرائيلية‎‎
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وتشهد إسرائيل منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها طرح خطة التعديلات القضائية، جدلا واسعا بين أحزاب الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة، كما جرت مشاورات واجتماعات عدة بين الطرفين، برعاية رئاسة الدولة من أجل التوصل إلى حل توافقي حول خطة التعديلات القضائية.

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