فتاة تعترف باغتيال المراسل الحربي الروسي فلادلين تاتاسكي

اعترفت فتاة روسية تدعى داريا تريبوفا، اعتقلت للاشتباه في تورطها في مقتل المدون العسكري فلادلين تاتارسكي، مسؤوليتها عن الحادث بإحضارها تمثالا صغيرا انفجر بمقهى في سانت بطرسبرغ.

وتحدثت الفتاة عن ذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، ظهرت فيه بملامح شاحبة.

وأجابت على سؤال عن السبب وراء اعتقالها بقولها: "بسبب الانفجار الذي تسبب في مقتل فلادلين تاتارسكي".

وعند سؤالها عن دورها في الحادثة، قالت: "لقد أحضرت التمثال الذي انفجر"، رافضة الإفصاح عن الجهة التي أعطتها التمثال خلال التسجيل، وقالت: "هل من الممكن أن أقول في وقت لاحق؟".