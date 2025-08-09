"تبادل الأراضي" بين روسيا وأوكرانيا على أجندة "قمة ألاسكا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا في 15 أغسطس آب بألاسكا، فيما من الممكن أن يناقش الزعيمان اتفاقا يشمل تبادلا للأراضي.

جاء ذلك في تصريحات نشرها ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قال إن الأطراف، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن ينهي الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، والذي قد يتطلب من أوكرانيا التنازل عن أراض كبيرة.

وبحسب وكالة "رويترز"،اقترح ترامب في تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض في وقت سابق من يوم الجمعة اتفاقا يشمل تبادلا للأراضي.

وقال "سيكون هناك تبادل للأراضي لتحسين وضع كليهما".

وأكد الكرملين لاحقا خطط عقد القمة في بيان نشر على الإنترنت.