هل يواجه ريشي سوناك مصير تيريزا ماي؟

قال تقرير لصحيفة "تلغراف"، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يواجه المعاناة التي واجهتها حكومة تيريزا ماي، التي استقالت بعد خسارة الانتخابات المحلية في 2019.

وأشار التقرير إلى استطلاع للرأي أجري أمس الخميس، وكشف أن 19% فقط من البريطانيين ينوون التصويت لحزب المحافظين في الانتخابات.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء ريشي سوناك نجح في الاستطلاع؛ بسبب دعم زملائه غير المحدود وولائهم له.

ونقل عن أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين قوله، إن فكرة تحدي القيادة في هذه المرحلة هي فكرة "جنونية تمامًا".