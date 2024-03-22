هل يواجه ريشي سوناك مصير تيريزا ماي؟
قال تقرير لصحيفة "تلغراف"، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يواجه المعاناة التي واجهتها حكومة تيريزا ماي، التي استقالت بعد خسارة الانتخابات المحلية في 2019.
وأشار التقرير إلى استطلاع للرأي أجري أمس الخميس، وكشف أن 19% فقط من البريطانيين ينوون التصويت لحزب المحافظين في الانتخابات.
وذكر التقرير أن رئيس الوزراء ريشي سوناك نجح في الاستطلاع؛ بسبب دعم زملائه غير المحدود وولائهم له.
ونقل عن أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين قوله، إن فكرة تحدي القيادة في هذه المرحلة هي فكرة "جنونية تمامًا".
لكن الصحيفة ترى أن "الجنون هو التمسك بمسار كارثي سوف ينتهي بالخراب لا محالة"، في ظل وصول نحو 750 ألف مهاجر إلى بريطانيا بشكل قانوني.
واتهم التقرير سوناك بمحاولة إخفاء المهاجرين من خلال إخراجهم من الفنادق، ودفعهم للاستئجار في عقارات بعيدة، ليتظاهر بحل القضية قبل الانتخابات المقبلة.
واقترحت على الحزب أن يختار زعيما جديدا قبل نهاية مايو/أيار، وتساءلت في الوقت ذاته عن السبب في التمسك برئيس الوزراء الذي لا "يحظى بشعبية كبيرة".