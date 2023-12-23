ما الحلول أمام إدارة بايدن لوقف تدفق المهاجرين من المكسيك؟

تواجه شرطة مراقبة الحدود الأمريكية والعديد من الولايات صعوبة في التعامل مع توافد آلاف المهاجرين الذين يصلون من المكسيك كل يوم بسبب افتقارها إلى الموارد، في أزمة عرّضت الرئيس جو بايدن لهجمات مكثفة من خصومه الجمهوريين.

وقالت شركة الحدود إن عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بلغ، خلال الأشهر الأخيرة، 10 آلاف يوميًّا، وهو ارتفاع طفيف عما كانت عليه خلال الأشهر السابقة التي شهدت وصول مهاجرين بوتيرة متسارعة.

وأضافت أنها اعترضت أكثر من 2,4 مليون مهاجر برًّا بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023.

وأغلقت السلطات، الثلاثاء، خطوط السكك الحديد في إيغل باس، وإل باسو في ولاية تكساس؛ بسبب "عودة" دخول مهاجرين غير شرعيين الولايات المتحدة بقطارات شحن البضائع.

وعُلّقت عمليات العبور الحدودية بالسيارة من إيغل باس، منذ مطلع ديسمبر، وكذلك من معبرين واحد في كاليفورنيا وآخر في أريزونا، فيما قالت شرطة الحدود إنها اضطُرت لنقل طواقمها بعيدًا عن نقاط التفتيش لتركّز على التعامل مع عمليات الدخول غير النظامية.

والإثنين، وقّع حاكم تكساس، وهو مناصر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قانونًا يسمح لشرطة الولاية بتوقيف وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.