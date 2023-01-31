ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في باكستان إلى 83 قتيلا

ارتفعت حصيلة تفجير مسجد داخل مقر شرطة بيشاور، شمال غرب باكستان، إلى 83 قتيلا، وفق ما أعلن مسؤولون طبيون، اليوم الثلاثاء.

ووقع التفجير، الاثنين، أثناء صلاة العصر في هذا الموقع البالغ الحساسية من المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم من الحدود مع أفغانستان.

وعثر خلال الليل على 9 جثث تحت أنقاض المسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه جراء عصف الانفجار.

وقال بلال أحمد فايزي المتحدث باسم الطوارئ: "سنزيل هذا الصباح القسم الأخير من السقف المنهار لنتمكن من انتشال المزيد من الجثث لكننا متشائمون بشأن فرص العثور على ناجين آخرين".