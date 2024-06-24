رئيس وزراء هنغاريا يشن هجوماً حاداً على رئيسة المفوضية الأوروبية

وجه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، انتقادا حادا لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، واصفا السنوات الخمس التي أمضتها في هذا المنصب بـ"الأسوأ" في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وأكد أوربان في رده على سؤال صحفي، حول معارضته إعادة تعيين فون دير لاين لولاية ثانية بأن ذلك مرده إلى "فعاليتها المنخفضة".

ونقلت مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية عن رئيس الوزراء الهنغاري قوله: "يعد التحول الأخضر إدارة فاشلة بالكامل، ولا تحل حزمة الهجرة المشاكل القائمة. تحتاج أوروبا إلى قيادة أكثر فعالية، وهناك العديد من الساسة الموهوبين الذين يمكنهم القيام بذلك".

وشدد بأن "السنوات الخمس الماضية كانت ربما الأسوأ في تاريخ الاتحاد الأوروبي وكانت نجاحات المفوضية الأوروبية ونخبة بروكسل ضعيفة".

وأشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي أظهرت أن المواطنين يريدون التغيير في بروكسل "لكن السلطة سيحافظ عليها الائتلاف الحاكم نفسه.. لا يسرني ما يحدث حاليا"، لافتا إلى مواجهة "مشكلة هيكلية".