"بلومبيرغ": ألمانيا تتجه لدعم حل الدولتين خلال اجتماعات الأمم المتحدة

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الألمانية قررت دعم مقترح فرنسي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف التقرير، أن ألمانيا تعتزم دعم قرار للأمم المتحدة الجمعة لاعتماد الإعلان، الذي تقوده فرنسا والسعودية.

ولم يتسن بعد التحقق من صحة التقرير.

وأعلنت حكومات غربية، منها بريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت بريطانيا، إنها ستتخذ هذه الخطوة إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في حرب غزة، التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وألمح مسؤولون إسرائيليون إلى احتمال اتخاذ إجراءات ردا على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قد تشمل ضمّ مساحات واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ويعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية، نحو 3 ملايين فلسطيني بالإضافة إلى حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي.

وتفرض إسرائيل قيودًا صارمة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ يتوجب عليهم الحصول على تصاريح خاصة لعبور الحواجز والدخول إلى القدس الشرقية أو الأراضي الإسرائيلية.