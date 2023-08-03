إسرائيل.. تعهدات بإعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة الإلزامية

وقال إن "رد الليكود كان سريعًا، نظرًا لأن القانون المقترح جاء في توقيت غير مألوف، ولكنه استدرك قائلًا : " في حال كانت هناك حاجة لإصدار قانون أساس دراسة التوراة، فستمم مناقشة ذلك".

وأشار إلى أن "مسودة التفاهم حول التعديلات القضائية التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي، إسحق هيرتسوغ، تضمنت أيضًا الإشارة إلى أن أي قانون أساس سيتم سنّه في المستقبل بشأن دراسة التوراة، سيكون محصنًا من المراجعة القضائية".

وقال فوكس، إن "الحكومة تأمل بأن يكون هناك اتفاق على عدم تدخل المحكمة العليا في القوانين الأساسية".

وكشف عن أن "النية لدى الحكومة تتجه إلى خلق آلية عملية تستهدف إعفاء كل من يدرس التوراة من الخدمة العسكرية الإلزامية، في حين أن من لا يدرسونه ملزمون بالخدمة في الجيش".

وتوقع فوكس، أن تدفع الحكومة بالقانون بعد عيد العرش مباشرة والذي ينتهي أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي رده على سؤال حول ماذا سيحدث في حال ألغت المحكمة العليا القانون، قال فوكس : "سنجري مناقشة حول ما إذا كان سيتم تقديم القانون بصورته الأولية غير القابلة للمراجعة، أم بالصورة الأخرى التي تسمح للمحكمة العليا بالتدخل فيه".

لكنه شدد في حديثه على أن نتنياهو أعلن في وقت سابق بأن "بند التجاوز" لن يكون ضمن حزمة التعديلات القضائية المقترحة، وهو البند الذي يمنح الكنيست الإسرائيلي صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا.

المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية