عقب وصول أسطول روسي إلى كوبا.. غواصة أمريكية في خليج غوانتانامو

وأكد البنتاغون مجددا أن وجود الأسطول الروسي لا يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة، رغم وجود الأسطول الروسي على بعد 90 ميلا من ساحل فلوريدا.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ: "لقد كنا نتتبع خطط الروس لهذا الغرض، وهذه ليست مفاجأة، لقد رأيناهم يفعلون ذلك - هذا النوع من الزيارات إلى الموانئ من قبل، وهذه، كما تعلمون، زيارات بحرية روتينية رأيناها في ظل إدارات مختلفة".

و"يو إس إس هيلينا"، ومقرها نورفولك، هي غواصة من طراز لوس أنجلوس، تم تشغيلها لأول مرة في الثمانينيات، وهي مصممة للمراقبة والاستجابة للتهديدات على مستوى العالم.