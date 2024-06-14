عقب وصول أسطول روسي إلى كوبا.. غواصة أمريكية في خليج غوانتانامو
ظهرت الغواصة النووية "يو إس إس هيلينا"، وهي غواصة نووية هجومية سريعة، في خليج غوانتانامو في كوبا، بعد يوم من وصول القوات البحرية الروسية إلى هافانا لإجراء تدريبات مع الدولة الحليفة لروسيا.
وقالت القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي، في بيان نُشر على منصة (إكس)، إن "الغواصة الهجومية السريعة USS Helena موجودة في خليج غوانتانامو في كوبا، كجزء من زيارة روتينية للميناء أثناء عبورها المنطقة الجغرافية لمسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية خلال مهمتها لحماية الأمن البحري العالمي والدفاع الوطني".
وأكد البنتاغون مجددا أن وجود الأسطول الروسي لا يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة، رغم وجود الأسطول الروسي على بعد 90 ميلا من ساحل فلوريدا.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ: "لقد كنا نتتبع خطط الروس لهذا الغرض، وهذه ليست مفاجأة، لقد رأيناهم يفعلون ذلك - هذا النوع من الزيارات إلى الموانئ من قبل، وهذه، كما تعلمون، زيارات بحرية روتينية رأيناها في ظل إدارات مختلفة".
و"يو إس إس هيلينا"، ومقرها نورفولك، هي غواصة من طراز لوس أنجلوس، تم تشغيلها لأول مرة في الثمانينيات، وهي مصممة للمراقبة والاستجابة للتهديدات على مستوى العالم.