رغم إقالته.. غالانت يواصل العمل بعد تأجيل نتنياهو التعديلات القضائية

وكان وزير الدفاع غالانت، المنتمي لحزب نتنياهو "الليكود" دعا السبت الماضي، إلى وقف التعديلات بدعوى منع تسرب الاحتجاجات المناهضة لها لصفوف الجيش. وفي اليوم التالي، قال نتنياهو إنه سيقيله.

وفي الظروف المعتادة، كانت مثل هذه الإقالة لتدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. لكن مساعدين لغالانت قالوا إنه لم يتلقَ خطاب الإخطار المطلوب رسميًا لبدء عد تنازلي لمدة 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل العمل إلى أجل غير مسمى.

وعندما سئل متحدثون باسم نتنياهو وحزب الليكود عن إمكانية بقاء غالانت أو استبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفور.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63 % من الإسرائيليين، و58 % من ناخبي ليكود، يعارضون إقالة غالانت. ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات.