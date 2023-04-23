تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا بعد إغلاق طريق بري

وقالت أذربيجان إنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق الرئيسية المؤدية إلى ناجورنو قرة باغ، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية بسبب استخدام أرمينيا الطريق لنقل الأسلحة.

وبينت وزارة الخارجية أن أذربيجان "اتخذت الإجراءات المناسبة لفرض السيطرة على الطريق من بدايته".

وأضافت: "استتباب الأمن على الحدود وضمان المرور الآمن على الطريق هما من اختصاص حكومة أذربيجان وشرط أساسي للأمن القومي وسيادة الدولة وسيادة القانون".

وقالت أرمينيا إن نقطة التفتيش، المقامة على جسر هكاري في ممر لاشين، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 2020.

وطلبت أرمينيا من روسيا تنفيذ الاتفاق الذي ينص على أن ممر لاشين، وهو الطريق الوحيد في أذربيجان الذي يربط أرمينيا بناجورنو قرة باغ، يجب أن يكون تحت سيطرة قوات حفظ سلام روسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأرمينية: "ندعو الاتحاد الروسي إلى تنفيذ البيان الثلاثي"، في إشارة إلى الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .