في تصعيد لافت.. أوكرانيا تقصف بيلغورود رداً على استهداف خاركيف

ردّت أوكرانيا على قصف روسيا لمدينة خاركيف وإيقاع 7 قتلى، بينهم أطفال، بقصف أدى لإصابة 3 أشخاص بجروح بليغة في مزرعة بمنطقة غرايفورونسكي في محافظة بيلغورود المقابلة.

وكتب حاكم هذه المنطقة الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف على قناته في تيليغرام اليوم السبت: "تعرضت ضواحي قرية بونوري في منطقة غرايفورونسكي الحضرية لإطلاق نار من القوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة لسقوط القذائف، أصيب 3 عمال".

وبحسب الحاكم، أصيب الرجال بشظايا في أجزاء مختلفة من أجسادهم، وتم نقلهم إلى بيلغورود إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقُتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، في غارات روسية بطائرات من دون طيار استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وقال سينيغوبوف عبر حسابه على تطبيق تلغرام: "للأسف، ارتفع عدد قتلى هجمات المحتل على خاركيف إلى سبعة، من بينهم ثلاثة أطفال".

من جهته، أشار رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف، إلى أنّ مسيّرات من طراز شاهد "أصابت محطة وقود وتسبّبت في تسرّب الوقود المشتعل؛ ما أدى إلى احتراق 14 منزلاً"، مضيفاً أنّ "الحريق غطى مساحة كبيرة وأدى إلى إخلاء المدينة من حوالى خمسين شخصاً".

كذلك، أوضح المدعي العام الإقليمي في خاركيف أولكسندر فيلاشكوف أنّ "ثلاث مسيّرات ضربت منطقة نيميشليانسكي في خاركيف. وتمّ تدمير بنية تحتية حساسة"، في إشارة إلى محطة الوقود.

وقال إن "كمية كبيرة من الوقود (تسربت)؛ ما يفسّر سبب فظاعة الحريق".

ويأتي هجوم السبت بعد سلسلة من الهجمات الليلية في خاركيف وفي مدينة فيليكي بورلوك الواقعة إلى الشرق.

وذكر حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إنّ الضربات طالت مناطق مدنية في المدينتين.

وتقع منطقة غرايفورونسكي الحضرية الروسية في ضواحي بيلغورود على حدود منطقتي سومي وخاركيف في أوكرانيا، وتتعرض بانتظام للقصف وضربات الطائرات المسيّرة.