"صدق ترامب".. أرقام صادمة تدخل خزينة أمريكا بسبب الرسوم الجمركية

بعد أن تباهى في تصريحات عديدة بإيرادات الرسوم الجمركية، كشفت أرقام رسمية صحة توقعات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إذ جمعت الحكومة نحو 30 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي.

ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن"، فقد جمعت الحكومة الأمريكية ما يقرب من 30 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية الشهر الماضي، كما أكدت ذلك أرقام وزارة الخزانة، لتمثل زيادة بنسبة 242% في إيرادات يوليو 2024.

ورأت الشبكة أن "الأرقام الصادمة" تؤكد صحة توقعات الرئيس الأمريكي، الذي أشار قبل أيام إلى إيرادات الرسوم الجمركية بالقول: "لدينا أموال طائلة، أموال أكثر بكثير مما شهدته البلاد في تاريخها".

ومنذ أبريل/نيسان، عندما بدأ الرئيس فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع السلع تقريبا، من بين العديد من الرسوم الأكثر صرامة التي تلت ذلك، جمعت الحكومة ما مجموعه 100 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية، أي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تم جمعه خلال نفس الأشهر الأربعة في العام الماضي.

ويتوقع المحللون أن تُدرّ الرسوم الجمركية، في حال استمرارها، إيرادات إضافية تتجاوز تريليوني دولار خلال العقد المقبل، كما يأمل الاقتصاديون بشدة ألا يحدث ذلك وأن تتخلى الولايات المتحدة عن الحواجز التجارية الجديدة، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وطالما حلم ترامب باستبدال ضرائب الدخل بالرسوم الجمركية، وكثيراً ما يُشير بشغف إلى السياسة المالية الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، عندما لم تكن هناك ضريبة دخل واعتمدت الحكومة على الرسوم الجمركية، مُستشهداً بذلك كنموذج للمستقبل.

الجانب السلبي

وبينما تُعدّ ضرائب الدخل والرواتب أهم مصادر الإيرادات الحكومية بلا منازع، فإنّ الجمع بين رسوم ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية الجمهورية الأخيرة يُحوّل الولايات المتحدة، ولو بشكل هامشي، من فرض ضرائب على الدخل إلى فرض ضرائب على السلع.

ووفق تقرير "نيويورك تايمز"، فقد بدأت الرسوم الجمركية تؤثر سلباً على أسعار المستهلكين، حيث أعلنت العديد من الشركات أنها ستضطر إلى رفع الأسعار نتيجة لزيادة التكاليف.

ويتوقع المحللون أن تؤثر الرسوم الجمركية سلباً على أداء الاقتصاد ككل، مما قد يقلل بدوره من عائدات ضريبة الدخل التقليدية التي تجمعها الحكومة سنوياً.