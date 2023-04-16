وزير أوكراني: دعم مجموعة السبع حاسم لحرب "أطول" مع روسيا

قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، اليوم السبت، إن حزمة دولية جديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 115 مليار دولار تمنح أوكرانيا مزيدا من الثقة في قدرتها على الانتصار في مواجهة الغزو الروسي، وسط إدراك متزايد بأن الحرب قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا.

وأضاف مارشينكو أن وزراء مالية دول مجموعة السبع أكدوا له خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن بأنهم سيدعمون أوكرانيا ما دام هناك حاجة لذلك، في تحول عن العام الماضي، عندما مارسوا ضغوطا على أوكرانيا للموافقة على إنهاء الحرب.

وأوضح أن التعهد الجديد بالدعم الاقتصادي، والذي انطلقت شرارته بقرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات، يعد مهما "للغاية" لأوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثاني من الحرب بعد الغزو الروسي في الـ24 من شهر شباط/فبراير شباط 2022.