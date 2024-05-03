أمريكا تقدم مساعدات إنسانية لبوركينا فاسو بنحو 55 مليون دولار

ودعت باور في بيانها الجهات المانحة إلى زيادة دعمها لتقديم المساعدات الإنسانية التي قالت إنها "تم تجاهلها ويقل التمويل لها"، لكنها حذرت من أنه حتى مع تعزيز الدعم، يظل الوصول إلى المدنيين الأكثر احتياجاً يمثل تحدياً.

وأضافت أن "المدنيين تحاصرهم جماعات مسلحة وانقطعت عنهم المساعدات بسبب القتال والعوائق المتعمدة ويعانون من جوع شديد".

وشددت على أنه "لا يمكن الوصول إلى مليون شخص على الأقل إلا عن طريق طائرات هليكوبتر محملة بالمساعدات الإنسانية أو قوافل عسكرية".

وحذرت من أن نحو 3 ملايين شخص يتوقع أن يعانوا من مستويات من انعدام الأمن الغذائي وهذا يتطلب مساعدة إنسانية على الفور في الأشهر المقبلة.

وختمت قائلة: "ندعو جميع الأطراف، ومنها السلطات الانتقالية وجيش بوركينا فاسو والجماعات المسلحة، إلى حماية المدنيين والسماح بتدفق دون قيود للمساعدات الإنسانية لمنع تفاقم هذا الوضع المدمر".