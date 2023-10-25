السيسي وماكرون يؤكدان أهمية العمل على إدخال المساعدات إلى غزة
أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية العمل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، في القاهرة، الأربعاء، إن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة دون عوائق.
وأضاف ماكرون أنه من الضروري إيصال إمدادات الوقود إلى المستشفيات.
وتابع قائلا إن "سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ستصل قريبا للمساعدة في تقديم الدعم لمستشفيات غزة، وستصل طائرة إلى مصر محملة بإمدادات أساسية".
بدوره، قال السيسي إنه اتفق مع ماكرون على العمل لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، وتقديم المساعدات، والسعي لمنع أطراف أخرى من الدخول في الصراع.
وأضاف السيسي أن ماكرون يدرك خطورة فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية، قائلا: "توافقنا على أنه أمر لن نسمح به في مصر، كما أنه خطر على القضية في حد ذاتها".
وتابع قائلا إنه يدين كل الأفعال التي تمس جميع المدنيين، ويجب التعامل معها بمعيار واحد.
وقبيل مغادرته القاهرة، حذّر ماكرون، في تصريحات للصحفيين، من أن عملية برية إسرائيلية "واسعة النطاق" في قطاع غزة "ستكون خطأ".
وقال الرئيس الفرنسي إنه في حال أقدمت إسرائيل على "تدخل واسع النطاق يعرّض للخطر حياة السكان المدنيين، فأعتقد أن ذلك سيكون خطأ".
وأضاف: "سيكون خطأ لإسرائيل كذلك؛ لأن ذلك ليس من شأنه حمايتها على المدى الطويل، ولأن ذلك لا يتوافق مع احترام السكان المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وقواعد الحروب".