السيسي وماكرون يؤكدان أهمية العمل على إدخال المساعدات إلى غزة

بدوره، قال السيسي إنه اتفق مع ماكرون على العمل لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، وتقديم المساعدات، والسعي لمنع أطراف أخرى من الدخول في الصراع.

وأضاف السيسي أن ماكرون يدرك خطورة فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية، قائلا: "توافقنا على أنه أمر لن نسمح به في مصر، كما أنه خطر على القضية في حد ذاتها".

وتابع قائلا إنه يدين كل الأفعال التي تمس جميع المدنيين، ويجب التعامل معها بمعيار واحد.

وقبيل مغادرته القاهرة، حذّر ماكرون، في تصريحات للصحفيين، من أن عملية برية إسرائيلية "واسعة النطاق" في قطاع غزة "ستكون خطأ".

وقال الرئيس الفرنسي إنه في حال أقدمت إسرائيل على "تدخل واسع النطاق يعرّض للخطر حياة السكان المدنيين، فأعتقد أن ذلك سيكون خطأ".

وأضاف: "سيكون خطأ لإسرائيل كذلك؛ لأن ذلك ليس من شأنه حمايتها على المدى الطويل، ولأن ذلك لا يتوافق مع احترام السكان المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وقواعد الحروب".