البيت الأبيض: قطر ومصر تعتزمان التواصل مع حماس بشأن وقف إطلاق النار

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، السبت، إن وسطاء من قطر ومصر يعتزمون التواصل مع قيادات حماس قريبًا لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل للمضي قدمًا في اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي يطرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سوليفان لصحفيين على هامش قمة السلام بشأن أوكرانيا، وسئل عن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يجعل حماس تطلق سراح بعض الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مقابل وقف لإطلاق النار يستمر ستة أسابيع على الأقل.

وقال سوليفان إنه تحدث بشكل مقتضب مع أحد المشاركين الرئيسين في الحوار، وهو رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وإنهما سيتحدثان مرة أخرى بشأن غزة يوم الأحد أثناء وجودهما في سويسرا لحضور مؤتمر أوكرانيا.

ورحبت حماس باقتراح وقف إطلاق النار، لكنها تصر على أن أي اتفاق يجب أن يضمن إنهاء الحرب، وهو مطلب لا تزال إسرائيل ترفضه.

ووصفت إسرائيل رد حماس على اقتراح السلام الأمريكي الجديد بأنه رفض تام.