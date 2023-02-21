رئيس فاغنر يتوعد صحافية سألته عن تعذيب أسرى

توعد يفغيني بريغوجين رئيس شركة فاغنر الروسية، اليوم الثلاثاء، صحافية تدعى "إيكاترينا لوشنيكوفا"، سألته عن استخدام قواته أساليب بشعة لتعذيب الأسرى.

وطالبت الصحافية "إيكاترينا لوشنيكوفا"، في سؤالها المرسل عبر البريد الإلكتروني، بريغوجين بالكشف عن "عدد الأسرى الذين أصيبوا بالرصاص أو الضرب بمطرقة ثقيلة".

وأضافت: "وفقًا للحكومة الأمريكية، قُتل حوالي 30.000 مقاتل في صفوف فاغنر منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا"، مطالبة بريغوجين بالتعليق على هذه المعلومة.