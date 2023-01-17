"الناتو" ينشر طائرات استطلاع في رومانيا لمراقبة النشاط الروسي

وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم الحلف في بيان صادر يوم 12 كانون الثاني/ يناير: "في ظل تواصل حرب روسيا غير المشروعة في أوكرانيا لتهديد السلام والأمن في أوروبا، يجب ألا يكون ثمة شك في عزم حلف شمال الأطلسي على حماية كل شبر من أراضي الحلفاء والدفاع عنها".

وأضافت: "يمكن للمراقبة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا، تحديد الطائرات على بعد مئات الكيلومترات؛ ما يجعلها إحدى القدرات الرئيسية في قوة ردع حلف شمال الأطلسي ووضعه الدفاعي".