"بكنغهام": أدوار رئيسة للأمير جورج وأحفاد كاميلا في تتويج الملك تشارلز

وكانت الصحف البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن الملكة القرينة أرادت أن يلعب أحفادها أدوارا مهمة رغم أنهم أحفادها من زوجها الأول آندرو باركر بولز.

وسيتم إرسال دعوة "تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا" إلى أكثر من ألفي مدعو مع صورة جديدة للزوجين.