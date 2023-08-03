فرنسا تعلن انتهاء عملية إجلاء رعاياها من النيجر

قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنها أنهت عمليات إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر، بعد أن أطاح المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا في البلاد الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية في منشور على منصة "إكس"، إنه تم إجلاء 1079 شخصًا إجمالًا بينهم 577 فرنسيًّا.