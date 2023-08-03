فرنسا تعلن انتهاء عملية إجلاء رعاياها من النيجر
قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنها أنهت عمليات إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر، بعد أن أطاح المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا في البلاد الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية في منشور على منصة "إكس"، إنه تم إجلاء 1079 شخصًا إجمالًا بينهم 577 فرنسيًّا.
وفي وقت سابق اليوم، طلبت فرنسا من قوات الأمن النيجرية، اتّخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصًا تلك التابعة لفرنسا بـ"شكل كامل"، وذلك قبيل تظاهرات مقررة في نيامي في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إنه "بينما تصدر بضع دعوات للتظاهر في الـ3 من آب/أغسطس، تُذكّر فرنسا بأن أمن المقرّات والموظفين الدبلوماسيين مُصانٌ بموجب القانون الدولي وخصوصًا اتفاقية فيينا".