عراقجي: سنتخذ "الإجراءات اللازمة" تجاه أي استفزاز أوروبي

وزير خارجية إيران عباس عراقجيالمصدر: yandex.
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
28 أغسطس 2025، 8:59 م

أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن بلاده ستتخذ "الإجراءات اللازمة" ردًا على ما وصفته بالخطوات غير القانونية والاستفزازية التي قامت بها 3 دول أوروبية في إطار آلية حل النزاعات ضمن الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عراقجي، ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فقد أدان عراقجي ما وصفه بـ"الإجراء غير المبرر" من قبل  فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مؤكداً أنه يزيد من الشكوك حول نوايا هذه الدول ويعقد مسار المفاوضات الدبلوماسية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران "ستتخذ الخطوات المناسبة تجاه أي استفزاز أوروبي"، مضيفًا أن هذه التحركات لن تمر دون رد.

من جانبها، شددت كالاس على ضرورة استمرار البحث عن حلول دبلوماسية، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لتسهيل الحوار والتواصل مع إيران بهدف إيجاد مخرج للأزمة الراهنة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تفعيل الدول الأوروبية الثلاث آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، ما أثار ردود فعل قوية من قبل طهران التي اعتبرت هذه الخطوة "استفزازية وغير قانونية".

