وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يغادر المستشفى‎



أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن غادر المستشفى، الثلاثاء، بعدما تلقى تحت التخدير العام العلاج لمشكلة في المثانة.

وأفاد مكتب الوزير في بيان أنّ أوستن "يتعافى بشكل جيد واستأنف مهامه وواجباته الكاملة اليوم في الساعة 5:00 مساء (22:00 بتوقيت غرينتش)... سيتعافى الوزير أوستن ويؤدي واجباته عن بعد من المنزل لفترة قبل العودة إلى العمل في البنتاغون في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وكان أوستن (70 عاما) أخفى عن الرئيس جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلّغ حتّى الكونغرس إلا بعد أيّام على دخوله المستشفى في 1 كانون الثاني/يناير بسبب مضاعفات علاجه.

وقال البنتاغون إنه تم إبلاغ البيت الأبيض والكونغرس بعودة أوستن إلى العمل.

ونقل البيان عن أطبائه في مستشفى والتر ريد العسكري الواقع في ضواحي واشنطن الإثنين قولهم إن أوستن أدخل الأحد المستشفى بسبب "مشكلة في المثانة على صلة بجراحة لسرطان البروستات خضع لها في كانون الاول/ديسمبر 2023".

وأضاف الأطباء "كانت حالته تتطلب مراقبة دقيقة"، وأوضحوا أن "التقييم التشخيصي لحالته خلص إلى تحديد مشكلة المثانة وقد تم تصحيحها بإجراءات غير جراحية في 12 شباط/فبراير".