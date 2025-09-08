ما الأضرار التي أصابت مقر الحكومة الأوكرانية بعد أكبر هجوم روسي (فيديو)

تسبب هجوم روسي هو الأول من نوعه، بأضرار في مقر مجلس الوزراء الأوكراني في كييف، بعد إصابته بشكل مباشر، فيما وثقت رئيسة الحكومة آثار الهجمات.

وشنت روسيا، الأحد، هجوما جويا على أوكرانيا هو الأضخم على الإطلاق استخدمت فيه أكثر من 800 مسيّرة وصاروخ وأوقع ما لا يقل عن 5 قتلى بينهم اثنان في العاصمة.

وعقب الهجوم شوهدت النيران مندلعة على سطح المبنى الضخم الذي يضم مقر الحكومة، والدخان يتصاعد منه.

وحلّقت المروحيات فوق المبنى الواقع في قلب كييف قرب مقري الرئاسة والبرلمان، ملقية مياها على سطحه فيما هرعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع وضربت الشرطة طوقا أمنيا حوله.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو، الأحد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إن حريقا اندلع في مبنى الحكومة بمنطقة "بيشيرسكي" في كييف إثر هجوم روسي على المدينة.

بدورها، وثّقت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، الدمار الذي وقع في مقر الحكومة.

وقالت في منشور عبر "تيليغرام": "إن سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية قد تضررت جراء هجوم للعدو".

ولفتت إلى أنها "المرة الأولى التي يتضرر فيها مقر الحكومة في كييف خلال الحرب، بما يمثل ضربة رمزية لجزء حصين من المدينة".

وأشارت إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا داخل المبنى"، قائلة: "لحسن الحظ لم يُصب أحد. تمت السيطرة على الحريق".

وأكدت المسؤولة الأوكرانية على أنه "سيعاد بناء ما دُمّر، لكن حياة الأوكرانيين لا يمكن استعادتها".