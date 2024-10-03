نيجيريا.. غرق قارب يخلف 16 قتيلاً وعشرات المفقودين

لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم، وفُقد عشرات آخرون في شمال وسط نيجيريا إثر غرق قارب كان مكتظًّا بنحو 300 راكب، بحسب ما أفاد مسؤولون، الأربعاء.

وقال رئيس وكالة الإغاثة والطوارئ في ولاية النيجر، عبد الله بابا آره، إن الركاب، وغالبيتهم من النساء والأطفال، كانوا متوجهين إلى بلدة نائية للاحتفال بعيد المولد النبوي عندما وقع الحادث يوم الثلاثاء.

ولم يوضح بابا آره سبب الحادث، لكنه أكد أن "الغواصين المحليين الشجعان" ساعدوا على العثور على نحو 150 ناجيًا.

وأضاف أن القارب كان مكتظًّا بنحو 300 شخص في أثناء عبوره نهر النيجر عند منطقة غباجيبو بالقرب من موكوا عندما واجه صعوبات.

وقال المتحدث باسم وكالة الطوارئ، إبراهيم أودو الحسيني، إنه تم العثور على 16 جثة على الأقل، مضيفًا أن القتلى هم "امرأتان و14 رجلًا، ونتوقع العثور على المزيد"، وفقًا لـ"فرانس برس".

تشهد نيجيريا حوادث غرق متكررة للقوارب، خاصة خلال موسم الأمطار، بسبب تحميل القوارب بأكثر من طاقتها وسوء الصيانة وعدم الامتثال لقواعد السلامة.