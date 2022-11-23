البرلمان الأوروبي يصوت بالموافقة على توصيف روسيا دولة راعية للإرهاب

قالت "رويترز" اليوم الأربعاء، إن البرلمان الأوروبي صوَّت بالموافقة على توصيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وأكد البرلمان الأوروبي أن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية، مثل: البنية التحتية للطاقة، ومستشفيات، ومدارس، وملاجئ، في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

وتعتبر هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك.

وذكرت متحدثة البرلمان دلفين كولارد، في إفادة صحفية في وقت سابق، أن "أعضاء المجلس سيصوتون الأربعاء المقبل، "اليوم"، على قرار يصف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب، في ضوء التصعيد الهائل للهجمات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا.

وأضافت "بإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي تمهيد الطريق لمحاسبة (الرئيس فلاديمير) بوتين وحكومته على هذه الجرائم أمام محكمة دولية".

ولفت بيان للبرلمان الأوروبي الخميس الماضي، إلى أن روسيا "كثفت ضرباتها على أهداف مدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ، منتهكة بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".