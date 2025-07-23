الانتخابات الرئاسية في الكاميرون تسجل عددا قياسيا للمرشحين

يتنافس 81 مرشحا في الانتخابات الرئاسية في الكاميرون المقررة في أكتوبر المقبل، وهذا عدد غير مسبوق من المرشحين، الذين يتعين عليهم الآن اجتياز فحص المجلس الانتخابي.

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وقدم المرشح النهائي نفسه في مكاتب هيئة الانتخابات، يوم الاثنين، الساعة 11:55 مساء، قبل خمس دقائق فقط من انتهاء مهلة التسجيل، التي كانت محددة بمنتصف ليل اليوم نفسه.

وكان بيسيبينغ، من تجمع القوى البيئية لإنعاش الاقتصاد (RFERE)، المرشح الحادي والثمانين الذي سُجِّل في القائمة الطويلة للمرشحين في انتخابات حطمت بالفعل رقمًا قياسيًا، وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2018، قدّم 28 مرشحا طلباتهم.

وتشير المعلومات المتوفرة حول المرشحين الرئاسيين، إلى أن معظمهم رؤساء حكومات سابقون، ووزراء سابقون، ورجال وسيدات أعمال، والبعض الآخر من الناشطين السياسيين الشباب.

ويتوقع أن عددا قليلا من المرشحين سيجتازون فحص المجلس الانتخابي لخوض غمار الانتخابات المرتقبة.

المحاربون القدامى

قال تقرير لمجلة "جون أفريك" إنه سيكون مرشحو انتخابات 2018 السابقون في طليعة المنافسة، من بول بيا إلى موريس كامتو، بمن فيهم كابرال ليبي، وجوشوا أوسيه، وإسبوار ماتومبا، وأكيري مونا.

الغائبون الوحيدون عن السباق هم غارغا هامان أدجي، الذي أضعفه التقدم في السن، بالإضافة إلى آدمو ندام نجويا وفرانكلين نديفور، وكلاهما متوفيان.

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المرشحون الأبرز الآخرون هم قادة أحزاب سياسية ذات حضور قوي في المشهد السياسي الكاميروني، وخاصةً تلك الممثلة في البرلمان؛ وهم: بيلو بوبا مايجاري، من الاتحاد الوطني للديمقراطية والتقدم (UNDP) ، وعيسى تشيروما باكاري، من الجبهة الاجتماعية الوطنية الكاميرونية (FSNC)، وتوماينو ندام نجويا، من الاتحاد الديمقراطي الكاميروني (UDC)، وبيير كويمو، من اتحاد الحركة الاشتراكية (UMS).

المغمورون

أما المجموعة الأخيرة، وهي الأكبر، فتضم شخصيات محدودة الشهرة، تبدو فرص ترشحها ضئيلة للغاية.

وهذا ينطبق على أصغر المرشحين سنًا، دالوتو حمادة، البالغ من العمر 31 عاما، وهو من أداماوا، شمال البلاد.

ويُفترض رفض طلبه تلقائيا، لأن قانون الانتخابات يحدد السن الأدنى لأي مرشح لمنصب الرئاسة بـ 35 عاما.

علاوة على ذلك، هناك 25 طلبا مستقلا محكوم عليهم بالرفض أيضا، حيث لم يتمكن أي منهم من جمع العدد الأدنى من الرعاة: 300 في المجموع، مع حد أدنى عشرة لكل منطقة.

المقصلة المالية

كما هو الحال مع الأخير، من المتوقع أن يرفض الكثيرون.

اتخذ المشرعون الكاميرونيون إجراءات عديدة لإلغاء الترشيحات الوهمية.

شُددت شروط الأهلية في عام 2013، بزيادة مبلغ الإيداع من خمسة ملايين إلى 30 مليون فرنك أفريقي (ما يزيد قليلاً عن 45 ألف يورو)، وهو مبلغ لا يرد إلا لمن يحصل على ٥٪ على الأقل من الأصوات الصحيحة.

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من المتوقع أن يلغي هذا الإجراء العديد من الترشيحات المسجلة، حيث لم يسدد سوى عشرة مرشحين إيداعاتهم من أصل حوالي خمسين طلبا مسجّلا في العاصمة.

ويبدأ المجلس الانتخابي "إليكام" عملية مراجعة الطلبات، و تتضمن هذه الخطوة التأكد من امتثال جميع الوثائق المكونة للطلبات الـ 81 التي تلقاها المجلس للوائح السارية.

و أمام الأعضاء الثمانية عشر في المجلس الانتخابي "إليكام" مهلة حتى 2 أغسطس لنشر القائمة الأولية للمرشحين المختارين رسميًا.

و في حال وجود أي نزاع، يمكن عرضه على المجلس الدستوري، الذي ستكون له الكلمة الفصل .