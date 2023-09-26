أوكرانيا تهاجم مناطق في دونيتسك بالقنابل العنقودية

أعلن المكتب التمثيلي "لجمهورية دونيتسك" في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة "بجرائم الحرب الأوكرانية" التابع للسلطات المؤيدة لروسيا اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقتي بتروفسك وكيروفسك في دونيتسك، بـ 3 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم.

وجاء في منشور للمكتب التمثيلي عبر قناته على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية الساعة 10:40بتوقيت موسكو، على منطقتي بتروفسك وكيروفسك، حيث تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم عنقودية".

وقال "المكتب التمثيلي" أمس الإثنين، إن القوات الأوكرانية أطلقت 12 قذيفة من عيار 155 مليمترًا على العديد من أحياء مدينة دونيتسك.

وتقع منطقة بتروفسك في الجهة الغربية من دونيتسك، وتعد المنطقة الأكثر بعدًا عن مركزها.