خبراء: "حزب الله" يغامر بجرّ قبرص إلى "حرب شاملة"

حذّر خبراء ومراقبون من أنّ تهديد أمين عام "حزب الله" اللبناني باستهداف قبرص في حال مساعدتها إسرائيل، سيوسع دائرة الحرب المحتملة ويجرّ دولة أوروبية إلى المواجهة لأول مرة.

ونقل موقع "سي أن أن" عن المحلل الإيراني محمد علي شعباني قوله، إنّ "السيناريو الذي تستخدم فيه إسرائيل القواعد القبرصية لقواتها العسكرية، والذي حذر منه "حزب الله"، من شأنه أن "يوسع فعليا حرب غزة إلى الاتحاد الأوروبي".

وقال إن هذا يعني أن إحدى دول الاتحاد الأوروبي تشارك، للمرة الأولى، بشكل مباشر في حرب موسعة على غزة.

خيار غير مرجح

لكن "سي أن أن" أكدت أن بعض الخبراء يعتبرون احتمال تحول الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" إلى حرب شاملة أمر غير مرجح، إذ لا يرغب أي من الطرفين في مثل هذا التصعيد.

ونقلت عن المحللة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس" البحثي في لندن، لينا الخطيب، قولها إن "نشر حزب الله لقطات بطائرات دون طيار لمواقع حساسة داخل إسرائيل يهدف إلى ردعها"، وذلك في إشارة إلى فيديو نشره "حزب الله"، الثلاثاء، يظهر مواقع مدنية وعسكرية في مدينة حيفا الإسرائيلية وما حولها.