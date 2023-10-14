قائد القوات البرية الأوكرانية: القتال في الشمال الشرقي "تفاقم بشدة"

قال قائد القوات البرية الأوكرانية، اليوم السبت، إن القتال بطول الجزء الشمالي من الجبهة الشرقية "تفاقم بشدة" في الأيام القليلة الماضية.

وذكر أولكسندر سيرسكي، الذي كان يزور القوات الأوكرانية في المنطقة، أن القوات الروسية أعادت تنظيم صفوفها بعد أن تكبّدت خسائر، وتهاجم في أنحاء قرية ماكييفكا، وفي اتجاه مدينة كوبيانسك.

وتابع في تعليقات منشورة على منصة عسكرية رسمية "الهدف الرئيس للعدو هو دحر تجمع لقواتنا، وتطويق كوبيانسك، والوصول إلى نهر أوسكيل".

وأضاف "سيرسكي" أن القوات الروسية تشن "عشرات" الهجمات يوميًا، لكن القوات الأوكرانية مستعدة وثابتة في مواقعها.