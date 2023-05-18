الجيش الإسرائيلي يقتحم البلدة القديمة في نابلس

اقتحمت وحدة من الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، مدينة نابلس بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين، لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".

ووسط تعزيزات أمنية وعلى عدة محاور، دخلت قوة إسرائيلية البلدة القديمة في نابلس، وأعقب ذلك وقوع اشتباكات مع شبان فلسطينيين.