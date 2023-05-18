الجيش الإسرائيلي يقتحم البلدة القديمة في نابلس
اقتحمت وحدة من الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، مدينة نابلس بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين، لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".
ووسط تعزيزات أمنية وعلى عدة محاور، دخلت قوة إسرائيلية البلدة القديمة في نابلس، وأعقب ذلك وقوع اشتباكات مع شبان فلسطينيين.
وعقب اندلاع الاشتباكات، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه الفلسطينيين، وعلى الجهة الأخرى، أطلق فلسطينيون النار باتجاه الآليات الإسرائيلية، وفقاً للمصدر ذاته.
إلى ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن اقتحام نابلس والاشتباكات التي أعقبته، أدت إلى إصابة شخص بالرصاص المطاطي، وتعرض آخر لرضوض، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع حالتي إغماء لامرأة وفتاة في منزل ببلدة بيت امرين شمال غرب نابلس، بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي.