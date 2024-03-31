تكلفة حراسة نجل نتنياهو تثير جدلًا حادًا في إسرائيل
أثارت التكلفة الباهظة لحراسات يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلًا حادًا في إسرائيل، لاسيما في ظل أزمة اقتصادية ناجمة عن الحرب على قطاع غزة.
وكان يائير نتنياهو (34 عامًا) قد غادر إسرائيل مطلع نيسان/ أبريل عام 2023، وقت الأزمة التي صاحبت قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، والتي زادت من حدة الاحتجاجات الشعبية ضد والده.
ومكث نتنياهو الابن في بورتوريكو بضعة أشهر، قبل أن ينتقل إلى ميامي، ثاني أكبر مدينة في ولاية فلوريدا الأمريكية، واستقر حاليًا في مدينة الأثرياء هالانديل بيتش، في الولاية ذاتها.
وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، مساء السبت، إن الحراسات الشخصية حول نجل رئيس الوزراء تكلف خزانة الدولة مبالغ طائلة.
ولفت إلى أن اثنين من عناصر "الشاباك" الإسرائيلي، من وحدة الحراسات الخاصة، يتبادلان حماية يائير نتنياهو أسبوعيًا، حيث يعود أحدهما إلى إسرائيل، فيما يبقى الآخر برفقة نتنياهو الابن.
واستأجرت القنصلية الإسرائيلية في ميامي سيارة خاصة وسائقًا لصالح نجل نتنياهو، بقرابة 207 آلاف شيكل شهريًا، أي قرابة 2.5 مليون شيكل سنويًا، (قرابة 70 ألف دولار أمريكي).
ونقل الموقع عن الرئيس السابق لشعبة الحراسات الخاصة بجهاز الأمن العام "الشاباك"، شلومو هاروني، قوله إن تكليف حارسين من الجهاز لتأمين يائير نتنياهو هو الجزء الأساسي في تلك الضجة.
وعلَّل هاروني ذلك بأنه حتى العام الماضي فقط، لم يكن هناك سوى 7 شخصيات إسرائيلية تحظى بحراسات خاصة من وحدة النخبة التابعة لـ "الشاباك"، من بينهم رئيس الوزراء، والرئيس، ورئيس المحكمة العليا.
ولفت إلى أن تحولًا حدث عقب الاحتجاجات الاجتماعية التي حاصرت سارة، زوجة نتنياهو، داخل صالون تصفيف الشعر، في آذار/ مارس عام 2023، ووقتها طالبت عائلة نتنياهو من لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين، تشديد الحماية حولها.
وأكد هاروني أن المستوى المهني في "الشاباك" كان قد رفض القرار بشدة، ورأى أنه الجهة الوحيدة المهنية التي يمكنها أن تحدد الشخصيات التي تحتاج إلى حراسات خاصة من قبل الجهاز.
وأوضح أن تكلفة إيفاد حارسين من "الشاباك" إلى ولاية فلوريدا أسبوعيًا مرتفعة للغاية، وأنه يمكن تخصيص تلك الأموال لصالح تمويل 10 محققين في الجهاز، لإجراء تحقيقات مع أشخاص من قطاع غزة على سبيل المثال.
وتساءل هاروني ما إذا كانت هناك معلومات استخبارية لدى "الشاباك" بوجود خطر يهدد حياة يائير نتنياهو، وقال إنه "لو كان الأمر كذلك فإن القصة ستكون مختلفة".
وأحدث نتنياهو الابن ضجة الأسبوع الماضي، حيث أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن كلفة استئجار الشقة السكنية التي يقيم بها تبلغ 5 آلاف دولار شهريًا، أي قرابة 60 ألف دولار سنويًا، وهو مبلغ قريب لقيمة تخصيص سيارة وسائق خاص لنجل رئيس الوزراء.