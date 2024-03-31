تكلفة حراسة نجل نتنياهو تثير جدلًا حادًا في إسرائيل

أثارت التكلفة الباهظة لحراسات يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلًا حادًا في إسرائيل، لاسيما في ظل أزمة اقتصادية ناجمة عن الحرب على قطاع غزة.

وكان يائير نتنياهو (34 عامًا) قد غادر إسرائيل مطلع نيسان/ أبريل عام 2023، وقت الأزمة التي صاحبت قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، والتي زادت من حدة الاحتجاجات الشعبية ضد والده.

ومكث نتنياهو الابن في بورتوريكو بضعة أشهر، قبل أن ينتقل إلى ميامي، ثاني أكبر مدينة في ولاية فلوريدا الأمريكية، واستقر حاليًا في مدينة الأثرياء هالانديل بيتش، في الولاية ذاتها.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، مساء السبت، إن الحراسات الشخصية حول نجل رئيس الوزراء تكلف خزانة الدولة مبالغ طائلة.

ولفت إلى أن اثنين من عناصر "الشاباك" الإسرائيلي، من وحدة الحراسات الخاصة، يتبادلان حماية يائير نتنياهو أسبوعيًا، حيث يعود أحدهما إلى إسرائيل، فيما يبقى الآخر برفقة نتنياهو الابن.