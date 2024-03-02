القاهرة تحتضن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة غدا الأحد.

وأضافت المصادر للوكالة، أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وأوضحت أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الجهود المشتركة بين الطرفين مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).