استقبل مبعوث المجلس العسكري.. رئيسي يشيد بـ"صمود النيجر أمام الهيمنة الأوروبية"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس إبراهيم رئيسي أشاد بما أسماه "صمود النيجر في وجه الهيمنة الأوروبية"، وذلك عشية استقباله وزير خارجية المجلس العسكري الحاكم في نيامي.

وأعرب رئيسي، خلال استقباله الوزير باكاري ياؤو سازكاري في طهران، عن رغبة بلاده في التعاون مع المجلس العسكري، الذي وصل إلى السلطة في النيجر عبر انقلاب نهاية يوليو الماضي.

ونوه رئيسي بما أسماه "صمود شعب النيجر أمام سياسات الهيمنة التي يتبعها الأوروبيون"، في إشارة إلى أن طهران تدعم الحكم الجديد في نيامي، الذي لا يزال الاتحاد الأوروبي يرفض التعامل معه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنّه تبنى إطارا قانونيا يمكنه بموجبه معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدّد السلام والاستقرار والأمن، أو تقوض النظام الدستوري في النيجر.