قناة عبرية: انفراجة في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

تحدثت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، عن ما أسمتها بانفراجة في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد أن تعثرت خلال الأيام الماضية.

وقالت القناة "12" العبرية إن "انفراجة حدثت في مفاوضات تشكيل الائتلاف، حيث سيتم تعيين زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية بعد أن كان مصراً على حقيبة الدفاع"، موضحة أنه بعد الأزمة المستمرة، سيتولى عضو الكنيست ايتمار بن غفير حقيبة وزارة الزراعة بدلاً من حقيبة وزارتي النقب والجليل.

وأضافت القناة أن "هذا الاتفاق لا يزال مبدئياً، وربما تكون هناك تغييرات أخرى خلال الساعات المقبلة".

وسيتسلم حزب "شاس" حقيبة الأديان وحقيبة النقب والجليل التي وعدت بها (عوتسما يهوديت)، ومن المتوقع أن يكون التعويض لحزب بن غفير بالمزيد من الصلاحيات.

والتقى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو والزعيم الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق من اليوم، في محاولة لحل الأزمة في إطار المفاوضات الائتلافية بينهما، وذلك على خلفية إصرار سموتريتش على حقيبة رفيعة مثل الدفاع.

وعبر رئيس حزب "شاس" أرييه درعي عن استعداده للتنازل عن المحفظة المالية من أجل حل أزمة مفاوضات الائتلاف، ولكن في هذه المرحلة لا يزال هناك تقدم مع سموتريتش، وستتواصل المحادثات، وفق ما ذكرته القناة العبرية.

وفي الأسبوع الماضي، تعرض سموتريتش لانتقادات شديدة من قبل أنصار حزب "الليكود" الذين قارنوه بنفتالي بينيت، وادعوا أن مطالبه في مفاوضات الائتلاف كانت "كثيرة".

والجمعة الماضية، ذكرت تقارير عبرية أن حزب "الليكود" عرض على رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش أن يتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة المقبلة.

وبحسب مصدرين سياسيين في الكتلة اليمينية، رفض سموتريتش العرض، وكان الافتراض بحسب تلك المصادر أن يقتنع سموتريتش بسحب مطلبه بالخدمة في الحكومة المقبلة في وزارة المالية أو في وزارة الدفاع، وهو مطلب يعيق في هذه المرحلة مفاوضات الائتلاف لتشكيل الحكومة.