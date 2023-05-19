تيم سكوت يسعى ليكون أول رئيس أمريكي أسود من الجمهوريين

وخلال الأشهر الماضية، زار ولايات تعد مهمة لتحقيق زخم في سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إذ شدد على عقيدته المسيحية وقيمه المحافظة التي اكتسبها من نشأته في منزل فقير بغياب أحد والديه.

كذلك، ركّز على أنه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأسود الوحيد.

وقال على تويتر، الخميس، إن "العائلات الأمريكية متعطشة للأمل. يجب أن نتحلى بالإيمان. الإيمان بالله وببعضنا البعض وبأمريكا".