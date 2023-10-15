مواقف متباينة.. بين تحذير من "إبادة جماعية" ودعم لإسرائيل في "الدفاع عن نفسها"

وطالب البيان الذي صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، "بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة". وحذّر من أن "عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي - دون شك - على عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، الأمر الذي قد يُفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة".

وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" التابعة للأمم المتحدة (أونروا) قالت إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تصريح صحفي: "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".

بينما شدّدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي في مواجهة هجمات عنيفة وعشوائية" لحركة حماس، بحسب تعابير البيان المشترك الذي نُشر اليوم الأحد.

وأضافت الدول الأعضاء في بيانها: "نجدد التأكيد على أهمية توفير مساعدة إنسانية عاجلة، ونحن مستعدون لمواصلة دعم المدنيين الذين هم بأمس الحاجة لذلك في غزة، بالتنسيق مع شركائنا، مع الحرص على ألا تحوّل منظّمات إرهابية وجهة هذه المساعدة"، وأشارت إلى أنه "من الضروري تجنّب تصعيد إقليمي".

وكانت الصين طالبت إسرائيل بالتوقف عما وصفته بالعقاب الجماعي لغزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل، وأرسلت في ذلك المسعى، حاملتيْ طائرات إلى البحر المتوسط.