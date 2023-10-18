بايدن: "الجانب الآخر" هو المسؤول عن قصف مستشفى غزة
تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن رواية الجيش الإسرائيلي حول المسؤول عن قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وقال إن "الجانب الآخر" هو المسؤول فيما يبدو عنه، في إشارة لفصائل فلسطينية.
بايدن الذي وصل اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل واجتمع مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، قال إنه شعر "بالحزن والغضب" من الانفجار في المستشفى الذي أودى بحياة المئات.
وجدد بايدن دعم بلاده المطلق لإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن ستزود إسرائيل "بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها"، وفي الوقت نفسه ندد بحركة "حماس" وقال إنها أسوأ من "داعش".
وأشار بايدن إلى أن 31 أمريكيًّا كانوا من بين أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 من الشهر الجاري.