بايدن: "الجانب الآخر" هو المسؤول عن قصف مستشفى غزة

تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن رواية الجيش الإسرائيلي حول المسؤول عن قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وقال إن "الجانب الآخر" هو المسؤول فيما يبدو عنه، في إشارة لفصائل فلسطينية.

بايدن الذي وصل اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل واجتمع مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، قال إنه شعر "بالحزن والغضب" من الانفجار في المستشفى الذي أودى بحياة المئات.