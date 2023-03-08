بولندا تعتزم إنشاء مركز لصيانة دبابات ليوبارد الأوكرانية

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم إنشاء مركز لصيانة دبابات ليوبارد القتالية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأضاف بلاشتشاك، إنه ينتظر من نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، إقناع مصانع السلاح في بلاده لتقديم قطع غيار لدبابات ليوبارد من النوع الأقدم التي التزمت بولندا بتسليمها إلى أوكرانيا، بحسب ما أوردته "بلومبيرغ".