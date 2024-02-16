"واشنطن بوست": سلاح فضائي روسي يثير مخاوف أمريكية

أثارت تصريحات لأعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين، ارتكزت على معلومات استخباراتية سرية، المخاوف من قدرة روسيا على تهديد الأمن القومي الأمريكي من خلال استخدام سلاح فضائي جديد قادر على تعطيل الأقمار الصناعية.

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، تعمل روسيا حاليًا على تطوير قدرة عسكرية فضائية، غير واضحة، قد تستخدم التفجيرات النووية أو الطاقة الإشعاعية الموجهة للإضرار بالأقمار الصناعية المهمة للاستخبارات أو الاتصالات، ما يُشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وحلفائها.

وعلى الرغم من تأكيد العديد من المشرعين أنه لا يوجد خطر وشيك، إلا أنهم حثوا إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات مضادة قريبًا.