"واشنطن بوست": سلاح فضائي روسي يثير مخاوف أمريكية
أثارت تصريحات لأعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين، ارتكزت على معلومات استخباراتية سرية، المخاوف من قدرة روسيا على تهديد الأمن القومي الأمريكي من خلال استخدام سلاح فضائي جديد قادر على تعطيل الأقمار الصناعية.
وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، تعمل روسيا حاليًا على تطوير قدرة عسكرية فضائية، غير واضحة، قد تستخدم التفجيرات النووية أو الطاقة الإشعاعية الموجهة للإضرار بالأقمار الصناعية المهمة للاستخبارات أو الاتصالات، ما يُشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وحلفائها.
وعلى الرغم من تأكيد العديد من المشرعين أنه لا يوجد خطر وشيك، إلا أنهم حثوا إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات مضادة قريبًا.
وقال النائب مايكل آر تيرنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب: "اللجنة حددت مسألة عاجلة فيما يتعلق بالقدرة العسكرية الأجنبية المزعزعة للاستقرار والتي ينبغي أن يعرفها جميع صناع السياسة في الكونغرس".
وبدوره، أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، عدم وجود حاجة للانزعاج العام، مشيرا إلى أن المشرعين سيعالجون القضية كما جميع الأمور الحساسة التي تصنف على أنها "سرية".
ولفت التقرير إلى أن روسيا قامت باختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في عام 2021، تمثلت بإطلاق صاروخًا من الأرض دمر قمرًا صناعيًا من الحقبة السوفيتية.
وأردف التقرير بأن الرئيس جو بايدن، كان على علم بالتهديد في وقت سابق، ووجه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لتقديم إحاطة لكبار المشرعين.
وبدوره، عبر سوليفان عن استغرابه من خروج عضو الكونغرس علنًا بهذه التصريحات حول موضوع عالي السرية، تم تحديد موعد لمناقشته.
وأشار سوليفان إلى أن إدارة بايدن تميزت بطرق أكثر إبداعًا واستراتيجية لرفع السرية عن المعلومات الاستخبارية من أجل المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أكثر من أي إدارة في التاريخ.